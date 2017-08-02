"Манчестер Юнайтед" может заплатить за Дендокера 35 миллионов евро

Очередным приобретением "Манчестер Юнайтед" может стать полузащитник "Андерлехта" Леандер Дендокер, сообщает Manchester Evening News.

По сведениям издания, клубы в данный момент ведут активные переговоры. Сумма трансфера футболиста может составить порядка 35 миллионов евро.

22-летний Дендокер выступает за "Андерлехт" с 2013 года, провел за клуб 126 матчей и забил 10 голов.

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