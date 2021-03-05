"Манчестер Юнайтед" на месяц потерял Де Хеа по семейным причинам

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"Манчестер Юнайтед" на месяц потерял Де Хеа по семейным причинам

Вратарь "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа ближайший месяц проведёт в Испании, утверждает Mail Online Sport.

По информации источника, звёздный страж ворот попросил у клуба отпуск, чтобы быть рядом с беременной женой.

Ожидается, что 30-летний футболист не сыграет в шести матчах "красных дьяволов". Его заменит Дин Хендерсон.

В текущем сезоне Де Хеа провёл за "МЮ" 29 игр и пропустил 37 голов.

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