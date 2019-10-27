"Манчестер Юнайтед" на выезде победил "Норвич"
"Манчестер Юнайтед" в гостевом матче 10-го тура чемпионата Англии обыграл "Норвич".
В составе победителей голами отметились Скотт Мактоминэй, Маркус Рэшфорд и Антони Марсьяль.
Стоит отметить, что у "МЮ" два нереализованных пенальти.
"Норвич" - "Манчестер Юнайтед" -1:3 (0:2)
Голы: Мактоминэй, 21 - 0:1, Рэшфорд, 30 - 0:2, Марсьяль, 73 - 0:3, Эрнандес, 88 - 1:3.
"Норвич": Крул, Годфри, Льюис (Бирам, 66), Ааронс, Теттей, Ляйтнер (Штиперманн, 46), Амаду, Маклин, Кантуэлл (Эрнандес, 46), Пукки, Буэндия.
"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Янг, Магуайр, Линделеф, Ван-Биссака, Фред, Перейра (Гарнер, 82), Мактоминэй, Марсьяль (Гринвуд, 75), Рэшфорд, Джеймс (Лингард, 80).
Таким образом, у "красных дьяволов" первая победа в последних пяти матчах. С 13 баллами они занимают 7 место в турнирной таблице. "Норвич" с 7 баллами расположился на предпоследней позиции.
А еще: "Ливерпуль" обыграл "Тоттенхэм" в матче 10-го тура чемпионата Англии| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|10
|28
|2
|Манчестер Сити
|10
|22
|3
|Лестер Сити
|10
|20
|4
|Челси
|10
|20
|5
|Арсенал Лондон
|10
|16
|6
|Кристал Пэлас
|10
|15
|7
|Манчестер Юнайтед
|10
|13
|8
|Шеффилд Юнайтед
|10
|13
|9
|Борнмут
|10
|13
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|10
|13
|11
|Тоттенхэм
|10
|12
|12
|Вулверхэмптон
|10
|12
|13
|Бернли
|10
|12
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|10
|12
|15
|Астон Вилла
|10
|11
|16
|Эвертон
|10
|10
|17
|Ньюкасл Юнайтед
|10
|9
|18
|Саутгемптон
|10
|8
|19
|Норвич Сити
|10
|7
|20
|Уотфорд
|10
|5