"Манчестер Юнайтед" на выезде победил "Норвич"

"Манчестер Юнайтед" в гостевом матче 10-го тура чемпионата Англии обыграл "Норвич".

В составе победителей голами отметились Скотт Мактоминэй, Маркус Рэшфорд и Антони Марсьяль.

Стоит отметить, что у "МЮ" два нереализованных пенальти.

"Норвич" - "Манчестер Юнайтед" -1:3 (0:2)

Голы: Мактоминэй, 21 - 0:1, Рэшфорд, 30 - 0:2, Марсьяль, 73 - 0:3, Эрнандес, 88 - 1:3.

"Норвич": Крул, Годфри, Льюис (Бирам, 66), Ааронс, Теттей, Ляйтнер (Штиперманн, 46), Амаду, Маклин, Кантуэлл (Эрнандес, 46), Пукки, Буэндия.

"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Янг, Магуайр, Линделеф, Ван-Биссака, Фред, Перейра (Гарнер, 82), Мактоминэй, Марсьяль (Гринвуд, 75), Рэшфорд, Джеймс (Лингард, 80).

Таким образом, у "красных дьяволов" первая победа в последних пяти матчах. С 13 баллами они занимают 7 место в турнирной таблице. "Норвич" с 7 баллами расположился на предпоследней позиции.

А еще: "Ливерпуль" обыграл "Тоттенхэм" в матче 10-го тура чемпионата Англии| http://soccernews.ru