"Манчестер Юнайтед" на выезде разгромил "Брайтон" в АПЛ

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"Манчестер Юнайтед" на выезде разгромил "Брайтон" в АПЛ

"Манчестер Юнайтед" в гостях разгромил "Брайтон" в матче 32-го тура чемпионата Англии (3:0).

Дублем отметился полузащитник Бруну Фернандеш, еще один гол в свой актив записал Мэйсон Гринвуд.

"Брайтон" - "Манчестер Юнайтед" - 0:3 (0:2)

Голы: Гринвуд, 16 - 0:1, Бруну Фернандеш, 29 - 0:2, Бруну Фернандеш, 50 - 0:3.

"Брайтон": Райан, Даффи, Монтойя, Данк (Бернарду, 81), Берн, Лемпти (Мопей, 46), Преппер (Троссар, 46), Стивенс, Биссума, Макаллистер (Муй, 82), Конноли (Марч, 87).

"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Шоу (Уильямс, 64), Магуайр, Линделеф, Ван-Биссака, Погба (Перейра, 64), Матич, Бруну Фернандеш (Мактоминэй, 64), Марсьяль (Игало, 78), Рэшфорд (Джеймс, 78), Гринвуд.

"МЮ" занимает 5 место в турнирной таблице, имея в активе 32 балла, "Брайтон" занимает 15 место в турнирной таблице АПЛ.

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