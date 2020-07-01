"Манчестер Юнайтед" на выезде разгромил "Брайтон" в АПЛ
"Манчестер Юнайтед" в гостях разгромил "Брайтон" в матче 32-го тура чемпионата Англии (3:0).
Дублем отметился полузащитник Бруну Фернандеш, еще один гол в свой актив записал Мэйсон Гринвуд.
"Брайтон" - "Манчестер Юнайтед" - 0:3 (0:2)
Голы: Гринвуд, 16 - 0:1, Бруну Фернандеш, 29 - 0:2, Бруну Фернандеш, 50 - 0:3.
"Брайтон": Райан, Даффи, Монтойя, Данк (Бернарду, 81), Берн, Лемпти (Мопей, 46), Преппер (Троссар, 46), Стивенс, Биссума, Макаллистер (Муй, 82), Конноли (Марч, 87).
"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Шоу (Уильямс, 64), Магуайр, Линделеф, Ван-Биссака, Погба (Перейра, 64), Матич, Бруну Фернандеш (Мактоминэй, 64), Марсьяль (Игало, 78), Рэшфорд (Джеймс, 78), Гринвуд.
"МЮ" занимает 5 место в турнирной таблице, имея в активе 32 балла, "Брайтон" занимает 15 место в турнирной таблице АПЛ.
Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" определился с размером предложения по Санчо| http://soccernews.ru
Лента новостей
-
"Барселона" и "Атлетико" сыграли вничью в Примере
-
Влашич поделился эмоциями от победного матча ЦСКА со "Спартаком"
-
Месси забил 700-й гол в карьере
-
"Манчестер Юнайтед" на выезде разгромил "Брайтон" в АПЛ
-
Гончаренко: "Извинился перед ребятами за поездку в Беларусию"
-
"Севилья" на выезде разгромила "Леганес" в Примеры
-
"Рома" продлила контракт с Мхитаряном на сезон-2020/21
-
Тедеско высказался о матче "Спартака" с ЦСКА
-
"Мальорка" разгромила "Сельту" Смолова в матче чемпионата Испании
-
Гончаренко прокомментировал победный матч ЦСКА со "Спартаком"
-
"Лацио" на выезде обыграл "Торино" в Серии А
-
Иммобиле повторил свой же рекорд по числу голов в сезоне Серии А
-
ЦСКА обыграл "Спартак" в дерби. Влашич оформил дубль
-
"Зенит" во второй раз оштрафовал Азмуна за нарушение самоизоляции
-
Зобнин прокомментировал неназначенный пенальти в ворота ЦСКА
-
Николич высказался по поводу матча "Локомотива" с "Крыльями Советов"
-
Баринов в сотый раз вышел на поле в футболке "Локомотива"
-
"Бавария" продлила аренду трех футболистов
-
В матче ЦСКА - "Спартак" выбежала белка (фото)
-
Николич рассказал о состоянии голкипера "Локомотива" Гильерме
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18