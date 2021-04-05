"Манчестер Юнайтед" набрал 25 очков в матчах, в которых уступал в счёте. Это лучший результат в сезоне АПЛ

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"Манчестер Юнайтед" набрал 25 очков в матчах, в которых уступал в счёте. Это лучший результат в сезоне АПЛ

Фото твиттер "МЮ"

В рамках 30-го тура АПЛ "Манчестер Юнайтед" дома добыл волевую победу над "Брайтоном" со счётом 2:1.

Таким образом, "красные дьяволы" набрали 25 очков в матчах текущего розыгрыша Премьер-лиги, в которых команда проигрывала по ходу встречи.

Как сообщает Gracenote Live, "МЮ" лидирует по этому показателю с впечатляющим преимуществом.

Второе место по "волевым" очкам в сезоне АПЛ занимает "Лестер", набравший 16 баллов.

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