"Манчестер Юнайтед" нацелился на 18-летнего француза

Теги манчестер юнайтедсент-этьенвильям салибатрансферы

"Манчестер Юнайтед" нацелился на 18-летнего француза

Защитник "Сент-Этьена" Вильям Салиба привлёк внимание "Манчестер Юнайтед", сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, "красные дьяволы" намерены в ближайшее время начать переговоры по трансферу 18-летнего француза.

За перспективного центрбека английскому клубу придётся заплатить около 30 миллионов евро.

В текущем сезоне Салиба сыграл за "Сент-Этьен" 13 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отличался.

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