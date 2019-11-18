"Манчестер Юнайтед" нацелился на английского таланта

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"Манчестер Юнайтед" нацелился на английского таланта

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к нападающему "Рединга" Дэнни Лоудеру, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, манкунианцы рассматривают вариант с приобретением футболиста в зимнее трансферное окно. Контракт форварда с клубом истекает летом, поэтому в январе он, скорее всего, будет продан.

19-летний Лоудер является воспитанником "Рединга". В нынешнем сезоне он провел за клуб восемь матчей во всех турнирах, в которых забил три гола.

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