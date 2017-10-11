"Манчестер Юнайтед" нацелился на бека "Тоттенхэма"

Теги дэнни роузманчестер юнайтедтоттенхэмжозе моуринью

"Манчестер Юнайтед" нацелился на бека "Тоттенхэма""Манчестер Юнайтед" нацелился на защитника лондонского "Тоттенхэма" Дэнни Роуза, информирует Daily Star.

Так, по сведениям источника за 27-летнего бека "шпор", которого видеть в своей команде желает главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуринью, самый титулованный клуб Англии, готов будет выложить 50 миллионов евро.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" интересуется Риверой. | soccernews.ru

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Команда М О
1 Манчестер Сити 7 19
2 Манчестер Юнайтед 7 19
3 Тоттенхэм 7 14
4 Челси 7 13
5 Арсенал Лондон 7 13
6 Бернли 7 12
7 Уотфорд 7 12
8 Ливерпуль 6 11
9 Ньюкасл Юнайтед 6 9
10 Вест Бромвич Альбион 7 9
11 Хаддерсфилд Таун 7 9
12 Саутгемптон 7 8
13 Сток Сити 7 8
14 Брайтон & Хоув Альбион 7 7
15 Вест Хэм Юнайтед 7 7
16 Эвертон 7 7
17 Лестер Сити 7 5
18 Суонси Сити 7 5
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20 Кристал Пэлас 7 0
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