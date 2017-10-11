"Манчестер Юнайтед" нацелился на бека "Тоттенхэма"

"Манчестер Юнайтед" нацелился на защитника лондонского "Тоттенхэма" Дэнни Роуза, информирует Daily Star.

Так, по сведениям источника за 27-летнего бека "шпор", которого видеть в своей команде желает главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуринью, самый титулованный клуб Англии, готов будет выложить 50 миллионов евро.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" интересуется Риверой. | soccernews.ru