"Манчестер Юнайтед" нацелился на бомбардира из Серии А

"Манчестер Юнайтед" хочет купить нападающего "Аталанты" Дувана Сапату, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, скауты "красных дьяволов" следят за игрой колумбийского бомбардира и рекомендуют клубу потратиться на этого игрока.

Стоит отметить, что трансфер Сапаты принадлежит "Сампдории", а за "Аталанту" он выступает на правах двухлетней аренды.

В текущем сезоне форвард забил 4 гола и сделал 1 ассист в 6 матчах. Его рыночная стоимость - 40 миллионов евро.

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