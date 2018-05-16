"Манчестер Юнайтед" нацелился на Бонуччи

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"Манчестер Юнайтед" нацелился на Бонуччи

Защитник "Милана" Леонардо Бонуччи попал в сферу интересов "Манчестер Юнайтед".

Как сообщает Tuttosport, на трансфере игрока настаивает коуч манкунианцев Жозе Моуринью. Ориентировочная стоимость сделки составляет 60 миллионов евро.

В этом сезоне Бонуччи провел 50 матчей, забил два гола и отдал один ассист.

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