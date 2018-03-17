"Манчестер Юнайтед" нацелился на бразильского форварда

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"Манчестер Юнайтед" нацелился на бразильского форварда

"Манчестер Юнайтед" нацелился на форварда "Бешикташа" Талиску, сообщает A Bola.

По сведениям издания, "красные дьяволы" могут купить 24-летнего бразильца за 40 миллионов евро.

Стоит отметить, что Талиска выступает за "Бешикташ" на правах аренды, а права на него принадлежат "Бенфике".

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