"Манчестер Юнайтед" нацелился на бывшего игрока "Анжи"

Теги манчестер юнайтедчелсивиллианхуан матажозе моуринью

"Манчестер Юнайтед" нацелился на бывшего игрока "Анжи""Манчестер Юнайтед" нацелился на вингера лондонского "Челси" Виллиана, информирует The Sun.

По сведениям издания, главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуринью видит в 29-летнем вингере "аристократов" замену хавбеку своей команды Хуану Мате. В "Юнайтед" надеются, что непопадание действующего чемпиона Англии в Лигу Чемпионов на следующий сезон может поспособствовать будущему трансферу бразильца.

В нынешнем сезоне Виллиан забил 13 мячей и сделал 11 результативных передач в 47 матчах за "Челси".

Напомним, "Манчестер Юнайтед" может совершить громкий обмен с "Реалом". | soccernews.ru

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