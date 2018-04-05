"Манчестер Юнайтед" нацелился на бывшего игрока "Анжи"

"Манчестер Юнайтед" нацелился на вингера лондонского "Челси" Виллиана, информирует The Sun.

По сведениям издания, главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуринью видит в 29-летнем вингере "аристократов" замену хавбеку своей команды Хуану Мате. В "Юнайтед" надеются, что непопадание действующего чемпиона Англии в Лигу Чемпионов на следующий сезон может поспособствовать будущему трансферу бразильца.

В нынешнем сезоне Виллиан забил 13 мячей и сделал 11 результативных передач в 47 матчах за "Челси".

Напомним, "Манчестер Юнайтед" может совершить громкий обмен с "Реалом". | soccernews.ru