"Манчестер Юнайтед" нацелился на бывшего полузащитника "Ювентуса"

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к габонскому полузащитнику "Саутгемптона" Марио Лемина, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, манкунианцы намерены приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Хавбек не поехал на предсезонный сбор со "святыми" и готов провести переговоры о переходе в другой клуб.

В минувшем сезоне 25-летний Лемина провел за "Саутгемптон" 23 матча во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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