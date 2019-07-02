"Манчестер Юнайтед" нацелился на Дибалу

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"Манчестер Юнайтед" нацелился на Дибалу

"Манчестер Юнайтед" хочет купить аргентинского нападающего "Ювентуса" Пауло Дибалу, сообщает Calciomercato.it.

По сведениям издания, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. "Ювентус" готов продать форварда, но только при наличии хорошего предложения. 

Ранее сообщалось, что Дибала думает о переходе в другой клуб, так как его позиция на поле изменилась из-за перехода в туринский клуб нападающего Криштиану Роналду.

В минувшем сезоне 25-летний Дибала провел за "Ювентус" 42 матча во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2022 года.

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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Вот это Дибала сонный)))))))))))))

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