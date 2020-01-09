"Манчестер Юнайтед" нацелился на Донни ван де Бека

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"Манчестер Юнайтед" нацелился на Донни ван де Бека

"Манчестер Юнайтед" интересуется полузащитником "Аякса" Донни ван де Беком, передает Daily Telegraph.

По данным издания, 22-летний футболист ранее был трансферной целью "Реала", теперь в борьбу включился "МЮ", который ищет качественного полузащитника.

В минувшем сезоне ван де Бек участвовал в 16 матчах Эредивизии, забил 6 голов и сделал 4 ассиста. Трансферная стоимость игрока - 40 миллионов евро.

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