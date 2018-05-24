"Манчестер Юнайтед" нацелился на Дугласа Косту

Вингер "Баварии" Дуглас Коста попал в сферу интересов "Манчестер Юнайтед".

Как сообщает The Sun, манкунианцы готовы подписать бразильца, если его не выкупит "Ювентус", где Коста играл в аренде в минувшем сезоне. Отметим, что "старая синьора" может выкупить игрока за 40 миллионов евро.

Отмечается, что "МЮ" готов выложить за Косту 90 миллионов евро.

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