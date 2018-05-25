"Манчестер Юнайтед" нацелился на двух ключевых игроков "Баварии"

"Манчестер Юнайтед" нацелился на двух ключевых игроков мюнхенской "Баварии", информирует Sky Sports.

Так, по сведениям источника, "красные дьяволы" проявляют активный интерес к полузащитнику чемпионов Германии Артуро Видалю и их форварду Роберту Левандовски. Приобретение чилийца и поляка будет стоить "Юнайтед" порядка 150-ти миллионов евро.