"Манчестер Юнайтед" нацелился на двух ключевых игроков "Баварии"

Теги бавария мюнхенманчестер юнайтедартуро видальроберт левандовски

"Манчестер Юнайтед" нацелился на двух ключевых игроков "Баварии""Манчестер Юнайтед" нацелился на двух ключевых игроков мюнхенской "Баварии", информирует Sky Sports.

Так, по сведениям источника, "красные дьяволы" проявляют активный интерес к полузащитнику чемпионов Германии Артуро Видалю и их форварду Роберту Левандовски. Приобретение чилийца и поляка будет стоить "Юнайтед" порядка 150-ти миллионов евро.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" уже согласовал свой первый летний трансфер стоимостью 150 миллионов евро. | soccernews.ru

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