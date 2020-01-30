"Манчестер Юнайтед" нацелился на экс-форварда "Зенита"
Нападающий "Далянь Ифан" Хосе Саломон Рондон стал трансферной целью "Манчестер Юнайтед", сообщает The Times.
По сведениям издания, "красные дьяволы" намерены усилить состав 30-летним венесуэльцем в ближайшие сутки.
Также "МЮ" всерьёз претендовал на форварда "Милана" Кшиштрофа Пентека, но тот в итоге выбрал "Герту".
У Рондона есть опыт выступлений в АПЛ, где он играл за "Вест Бромвич" и "Ньюкасл". А до переезда в Англию он на протяжении трёх лет защищал цвета "Рубина" и "Зенита".
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|3
|Лестер Сити
|24
|48
|4
|Челси
|24
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|5
|Манчестер Юнайтед
|24
|34
|6
|Тоттенхэм
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|Вулверхэмптон
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|Шеффилд Юнайтед
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|9
|Саутгемптон
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|10
|Арсенал Лондон
|24
|30
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|Кристал Пэлас
|24
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|Эвертон
|24
|30
|13
|Бернли
|24
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|Ньюкасл Юнайтед
|24
|30
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|24
|25
|16
|Астон Вилла
|24
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|Вест Хэм Юнайтед
|24
|23
|18
|Борнмут
|24
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|19
|Уотфорд
|24
|23
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|Норвич Сити
|24
|17