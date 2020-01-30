"Манчестер Юнайтед" нацелился на экс-форварда "Зенита"

Нападающий "Далянь Ифан" Хосе Саломон Рондон стал трансферной целью "Манчестер Юнайтед", сообщает The Times.

По сведениям издания, "красные дьяволы" намерены усилить состав 30-летним венесуэльцем в ближайшие сутки.

Также "МЮ" всерьёз претендовал на форварда "Милана" Кшиштрофа Пентека, но тот в итоге выбрал "Герту".

У Рондона есть опыт выступлений в АПЛ, где он играл за "Вест Бромвич" и "Ньюкасл". А до переезда в Англию он на протяжении трёх лет защищал цвета "Рубина" и "Зенита".

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