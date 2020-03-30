"Манчестер Юнайтед" нацелился на еще одного защитника "Наполи"

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к защитнику неаполитанского "Наполи" Джованни Ди Лоренцо, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно и уже связывался с его агентом.

Ранее сообщалось, что манкунианцы интересуются сенегальским защитником "Наполи" Калиду Кулибали, которого клуб оценивает в 100 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 26-летний Ди Лоренцо провел за "Наполи" 35 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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