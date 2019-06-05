"Манчестер Юнайтед" нацелился на форварда "Айнтрахта"

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"Манчестер Юнайтед" нацелился на форварда "Айнтрахта"

Нападающий "Айнтрахта" Себастьян Аллер привлёк интерес "Манчестер Юнайтед", сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, "красные дьяволы" видят в 24-летнем французе замену для Ромелу Лукаку, за которого ведут борьбу "Интер", "Наполи" и ПСЖ.

Трансферная стоимость форварда "орлов" оценивается в 40 миллионов евро.

В минувшем сезоне Аллер сыграл за "Айнтрахт" 41 матч, забил 20 голов и сделал 12 ассистов.

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