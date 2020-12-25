"Манчестер Юнайтед" нацелился на форварда "Эвертона"

Нападающий "Эвертона" Доминик Калверт-Левин стал трансферной целью "Манчестер Юнайтед".

По информации The Sun, "красные дьяволы" переключили внимание на игрока "ирисок", поскольку сомневаются в успешном исходе переговоров о переходе форварда дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда, чьим агентом является Мино Райола.

В текущем сезоне 23-летний англичанин сыграл за "Эвертон" 16 матчей, забил 14 голов и сделал 1 ассист.

Рыночная стоимость Калверт-Левина оценивается в 45 миллионов евро.

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