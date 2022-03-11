"Манчестер Юнайтед" нацелился на форварда "Лиона"
Нападающий "Лиона" Мусса Дембеле может продолжить карьеру в английском топ-клубе, сообщает Daily Mail.
По сведениям издания, интерес к 25-летнему французу возобновил "Манчестер Юнайтед", который уже отправлял своих скаутов на матчи "ткачей".
Отмечается, что "красные дьяволы" следят за форвардом ещё с сезона 2015/16, когда он присоединился к "Селтику".
"Лион" готов продать Дембеле летом, если он не продлит контракт, истекающий в 2023 году. Французский клуб оценивает его в 30 миллионов евро.
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|Команда
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|О
|1
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|27
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|2
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|27
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|3
|Лестер Сити
|27
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|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
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|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
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|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
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|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
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|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18