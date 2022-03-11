"Манчестер Юнайтед" нацелился на форварда "Лиона"

Фото инстаграм Муссы Дембеле

Нападающий "Лиона" Мусса Дембеле может продолжить карьеру в английском топ-клубе, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, интерес к 25-летнему французу возобновил "Манчестер Юнайтед", который уже отправлял своих скаутов на матчи "ткачей".

Отмечается, что "красные дьяволы" следят за форвардом ещё с сезона 2015/16, когда он присоединился к "Селтику".

"Лион" готов продать Дембеле летом, если он не продлит контракт, истекающий в 2023 году. Французский клуб оценивает его в 30 миллионов евро.

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