"Манчестер Юнайтед" нацелился на форварда ПСЖ

Форвард ПСЖ Гонсалу Гедеш попал в сферу интересов "Манчестер Юнайтед".

Как сообщает Tribalfootball, парижане готовы продать футболиста за 40 миллионов евро.

В этом сезоне Гедеш на правах аренды выступает за "Валенсию", которая планирует летом выкупить контракт футболиста.

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