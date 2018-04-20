"Манчестер Юнайтед" нацелился на форварда ПСЖ

Теги псжгонсалу гедешманчестер юнайтедваленсия

"Манчестер Юнайтед" нацелился на форварда ПСЖ

Форвард ПСЖ Гонсалу Гедеш попал в сферу интересов "Манчестер Юнайтед".

Как сообщает Tribalfootball, парижане готовы продать футболиста за 40 миллионов евро.

В этом сезоне Гедеш на правах аренды выступает за "Валенсию", которая планирует летом выкупить контракт футболиста.

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