"Манчестер Юнайтед" нацелился на форварда ПСЖ
Нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани стал трансферной целью "Манчестер Юнайтед", сообщает 90min.
По информации источника, руководство "красных дьяволов" рассматривает уругвайца в качестве альтернативы Марио Манджукичу, который может отказаться от переезда на "Олд Траффорд" и перейти в "Милан".
При этом подписание Кавани в январе маловероятно. Скорее всего, 32-летний футболист присоединится к "МЮ" летом, если сторонам удастся договориться.
Форвард выступает за ПСЖ с 2013 года, сыграл 283 матча и забил 195 голов. Его рыночная стоимость - 40 миллионов евро.
Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" объявил о продлении контракта с защитником Уильямсом. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Лента новостей
-
Новая дата матча "Барселона" - "Реал" будет определена до понедельника
-
"Спорт-Экспресс" выпустил номер с Тедеско в образе Джокера. "Спартак" готовит санкции
-
"Фламенго" готовит предложение по нападающему "Интера"
-
"Хочу как Головин": хавбек ЦСКА заявил о желании уехать в Европу
-
Болельщики "Спартака" написали письмо владельцу клуба Федуну
-
1
Давид Луиз назвал лучшего футболиста, с которым он играл
-
"Ростов" отчитался о тренировках Мамаева
-
Тренер "Рубина" объяснил, почему Сорокин почти не играет после объявления о переходе в "Краснодар"
-
Агент назвал сроки возвращения Кьеллини на поле
-
3
Пике и Дембеле присоединятся к забастовке в Каталонии
-
"Манчестер Юнайтед" нацелился на форварда ПСЖ
-
Опубликовано первое фото официального мяча Евро-2020
-
1
Видаль: "Каждый, кто разбирается в футболе, признаёт, что Месси - лучший в истории"
-
Тухель пожаловался на календарь ПСЖ
-
"Манчестер Юнайтед" объявил о продлении контракта с защитником Уильямсом
-
Черчесов прокомментировал назначение Тедеско главным тренером "Спартака"
-
Зидан встретился с Погба во время международного перерыва
-
Касильяс признан лучшим вратарем прошлого чемпионата Португалии
-
В Бундеслиге новый лидер! Разбираем статистическую сторону неожиданного первенства гладбахской "Боруссии"
-
Главные новости дня: 17 октября
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|8
|24
|2
|Манчестер Сити
|8
|16
|3
|Арсенал Лондон
|8
|15
|4
|Лестер Сити
|8
|14
|5
|Челси
|8
|14
|6
|Кристал Пэлас
|8
|14
|7
|Бернли
|8
|12
|8
|Вест Хэм Юнайтед
|8
|12
|9
|Тоттенхэм
|8
|11
|10
|Борнмут
|8
|11
|11
|Вулверхэмптон
|8
|10
|12
|Манчестер Юнайтед
|7
|9
|13
|Шеффилд Юнайтед
|8
|9
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|8
|9
|15
|Астон Вилла
|8
|8
|16
|Саутгемптон
|8
|7
|17
|Эвертон
|8
|7
|18
|Норвич Сити
|8
|6
|19
|Ньюкасл Юнайтед
|7
|5
|20
|Уотфорд
|8
|3