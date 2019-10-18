"Манчестер Юнайтед" нацелился на форварда ПСЖ

Теги эдинсон кавани псжманчестер юнайтедмарио манджукичтрансферы

"Манчестер Юнайтед" нацелился на форварда ПСЖ

Нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани стал трансферной целью "Манчестер Юнайтед", сообщает 90min.

По информации источника, руководство "красных дьяволов" рассматривает уругвайца в качестве альтернативы Марио Манджукичу, который может отказаться от переезда на "Олд Траффорд" и перейти в "Милан".

При этом подписание Кавани в январе маловероятно. Скорее всего, 32-летний футболист присоединится к "МЮ" летом, если сторонам удастся договориться.

Форвард выступает за ПСЖ с 2013 года, сыграл 283 матча и забил 195 голов. Его рыночная стоимость - 40 миллионов евро.

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