"Манчестер Юнайтед" нацелился на форварда ПСЖ

Нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани стал трансферной целью "Манчестер Юнайтед", сообщает 90min.

По информации источника, руководство "красных дьяволов" рассматривает уругвайца в качестве альтернативы Марио Манджукичу, который может отказаться от переезда на "Олд Траффорд" и перейти в "Милан".

При этом подписание Кавани в январе маловероятно. Скорее всего, 32-летний футболист присоединится к "МЮ" летом, если сторонам удастся договориться.

Форвард выступает за ПСЖ с 2013 года, сыграл 283 матча и забил 195 голов. Его рыночная стоимость - 40 миллионов евро.

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