"Манчестер Юнайтед" нацелился на форварда "Селтика"

Форвард "Селтика" Мусса Дембеле может продолжить карьеру в "Манчестер Юнайтед", сообщает Sport Witness.

По сведениям издания, "красные дьяволы" уже ведут переговоры по трансферу 21-летнего француза. Сумма возможной сделки неизвестна.

В этом сезоне Дембеле сыграл за "Селтик" 14 матчей, забил 7 голов и сделал 3 ассиста.

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