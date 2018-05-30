"Манчестер Юнайтед" нацелился на форварда "Вест Хэма"

Теги манчестер юнайтедвест хэм юнайтедмарко арнаутович

"Манчестер Юнайтед" нацелился на форварда "Вест Хэма"

Форвард "Вест Хэма" Марко Арнаутович попал в сферу интересов "Манчестер Юнайтед".

Как сообщает Sky Sports, "молотобойцы" хотят выручить с продажи игрока не менее 57 миллионов евро.

В минувшем сезоне на счету Арнаутовича 11 голов и 9 ассистов в 35 матчах.

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5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
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10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
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13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
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