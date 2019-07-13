"Манчестер Юнайтед" нацелился на французского таланта
Центральный защитник "Монако" Бенуа Бадьяшиль привлёк внимание "Манчестер Юнайтед", сообщает L'Equipe.
По сведениям издания, "красные дьяволы" намерены заполучить перспективного француза уже этим летом.
Клуб видит в 18-летнем футболисте альтернативу Харри Магуайру из "Лестера", за которого требуют около 100 миллионов евро.
Рыночная стоимость Бадьяшиля - 9 миллионов евро, однако заплатить за него придётся не менее 35 миллионов.
Интерес к игроку монегасков также проявляет "Вулверхэмптон".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16