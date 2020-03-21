"Манчестер Юнайтед" нацелился на Година
Центральный защитник Диего Годин может всё-таки оказаться в "Манчестер Юнайтед", который охотится за ним не первый год.
По информации Corriere dello Sport, "красные дьяволы" следят за ситуацией с возможным уходом уругвайца из "Интера".
34-летний футболист не сумел заиграть в составе "нерадзурри", поэтому не исключено, что клуб пойдёт на его продажу летом.
В прошлом году Годин перебрался в "Интер" из "Атлетико" на правах свободного агента, заключив контракт до 2022 года. В его активе в этом сезоне 25 матчей и 1 ассист. Рыночная стоимость игрока - 10 миллионов евро.
Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" претендует на вингера "Атлетико". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Manchester Evening News составила рейтинг худших трансферов "Манчестер Юнайтед" после ухода Фергюсона
-
"Манчестер Юнайтед" нацелился на Година
-
Прядкин: "Российские клубы побаиваются в еврокубках, мы ещё вернёмся на ведущие позиции"
-
"Реал" готов продать Милитао
-
Хавбек ЦСКА Кучаев рассказал, чем занимается на карантине
-
2
"Барселона" дважды упускала возможность купить Лаутаро Мартинеса
-
"Спартак" поздравил главу МИД России Лаврова с юбилеем
-
1
Прядкин не исключил досрочное завершение сезона РПЛ
-
1
"Барселона" не может позволить себе зарплату Алабы
-
Прядкин назвал новую дату возобновления РПЛ
-
Ибрагимович напомнил о сборе средств на борьбу с коронавирусом
-
Тимощук рассказал о важности завершения сезона РПЛ
-
2
Бартомеу определился с приоритетностью продления контракта с Месси
-
ПСЖ выбрал нового тренера
-
Чалов рассказал, из-за чего сорвался его переход в "Кристал Пэлас"
-
Малком сравнил чемпионаты России и Франции
-
В "Локомотиве" отреагировали на слухи о назначении Николича вместо Сёмина
-
"Челси" не отпустил Виллиана к семье в Бразилию
-
"Наполи" собирается нарушить постановление правительства Италии о карантине
-
Александр Глеб объяснил, почему отказался от роскошного контракта в ЦСКА
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18