"Манчестер Юнайтед" нацелился на Година

Центральный защитник Диего Годин может всё-таки оказаться в "Манчестер Юнайтед", который охотится за ним не первый год.

По информации Corriere dello Sport, "красные дьяволы" следят за ситуацией с возможным уходом уругвайца из "Интера".

34-летний футболист не сумел заиграть в составе "нерадзурри", поэтому не исключено, что клуб пойдёт на его продажу летом.

В прошлом году Годин перебрался в "Интер" из "Атлетико" на правах свободного агента, заключив контракт до 2022 года. В его активе в этом сезоне 25 матчей и 1 ассист. Рыночная стоимость игрока - 10 миллионов евро.

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