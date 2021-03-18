"Манчестер Юнайтед" нацелился на голкипера "Астон Виллы"

Фото: Твиттер @emimartinezz1 15 марта 2021.

"Манчестер Юнайтед" присматривается к вратарю "Астон Виллы" Эмилиано Мартинесу, сообщает Football Insider.

По данным источника, голкипер находится в числе возможных покупок "манкунианцев" в летнее трансферное окно.

28-летний аргентинец перешел в "Астон Виллу" из "Арсенала" летом 2020 года.

В текущем сезоне на счету вратаря 28 сыгранных матчей, в которых он пропустил 29 мячей.

Аналитический портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 18 миллионов евро.