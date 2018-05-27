"Манчестер Юнайтед" нацелился на голкипера "Манчестер Сити"

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"Манчестер Юнайтед" нацелился на голкипера "Манчестер Сити"

Голкипер "Манчестер Сити" Джо Харт попал в сферу интересов "Манчестер Юнайтед".

Как сообщает The Sun, "МЮ" ищет нового резервного вратаря, так как летом Серхио Ромеро покинет клуб. Кроме Харта в шорт-листе "МЮ" находятся голкипер "Селтика" Крейг Гордон и страж ворот "Вест Бромвича" Бен Фостер.

Напомним, что с приходом в "Сити" Гвардиолы Харт потерял место в основе, а последние два сезона он провел в аренде в "Торино" и "Вест Хэме".

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