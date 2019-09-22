"Манчестер Юнайтед" нацелился на греческого голкипера

Теги манчестер юнайтедбенфикаодиссеас влаходимострансферы

"Манчестер Юнайтед" нацелился на греческого голкипера

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к греческому вратарю "Бенфики" Одиссеасу Влаходимосу, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, английский клуб рассматривает вариант с приобретением голкипера следующим летом. В составе "МЮ" Влаходимос может стать дублером основного вратаря Давида де Хеа. Также греком интересуется "Милан".

25-летний Влаходимос выступает за "Бенфику" с 2018 года. Всего он провел за лиссабонский клуб 57 матчей во всех турнирах и пропустил 54 гола. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Не пропустите: "Барселона" пытается переманить перспективного воспитанника "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Коутиньо стал пятым игроком в истории, который забивал голы в четырех топ-чемпионатах Европы

Коутиньо стал пятым игроком в истории, который забивал голы в четырех топ-чемпионатах Европы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 4 12
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 4 10
3 Лестер Сити Лестер Сити 4 8
4 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 4 7
5 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 4 7
6 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 3 6
7 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 4 5
8 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 4 5
9 Челси Челси 4 5
10 Тоттенхэм Тоттенхэм 3 4
11 Бернли Бернли 4 4
12 Эвертон Эвертон 3 4
13 Саутгемптон Саутгемптон 4 4
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 4 4
15 Борнмут Борнмут 4 4
16 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 4 4
17 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 3 3
18 Астон Вилла Астон Вилла 4 3
19 Норвич Сити Норвич Сити 4 3
20 Уотфорд Уотфорд 4 1
Полная таблица

топ-5 тегов