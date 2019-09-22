"Манчестер Юнайтед" нацелился на греческого голкипера

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к греческому вратарю "Бенфики" Одиссеасу Влаходимосу, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, английский клуб рассматривает вариант с приобретением голкипера следующим летом. В составе "МЮ" Влаходимос может стать дублером основного вратаря Давида де Хеа. Также греком интересуется "Милан".

25-летний Влаходимос выступает за "Бенфику" с 2018 года. Всего он провел за лиссабонский клуб 57 матчей во всех турнирах и пропустил 54 гола. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Не пропустите: "Барселона" пытается переманить перспективного воспитанника "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru