"Манчестер Юнайтед" нацелился на хавбека "Астон Виллы"

Хавбек "Астон Виллы" Джон МакГинн попал в сферу интересов "Манчестер Юнайтед".

Как сообщает The Scottish Sun, в трансфере 24-летнего шотландца заинтересован наставник "МЮ" Уле Гуннар Сульшер. Отмечается, что "красные дьяволы" готовы выложить за игрока 55 миллионов евро.

В минувшем сезоне МакГинн провел 44 игры, в которых отметился 7 голами и 9 результативными передачами. Кроме того, он сыграл 14 матчей за сборную Шотландию.

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