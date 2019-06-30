"Манчестер Юнайтед" нацелился на хавбека "Астон Виллы"

Теги манчестер юнайтедастон виллатрансферыджон макгинн

"Манчестер Юнайтед" нацелился на хавбека "Астон Виллы"

Хавбек "Астон Виллы" Джон МакГинн попал в сферу интересов "Манчестер Юнайтед".

Как сообщает The Scottish Sun, в трансфере 24-летнего шотландца заинтересован наставник "МЮ" Уле Гуннар Сульшер. Отмечается, что "красные дьяволы" готовы выложить за игрока 55 миллионов евро.

В минувшем сезоне МакГинн провел 44 игры, в которых отметился 7 голами и 9 результативными передачами. Кроме того, он сыграл 14 матчей за сборную Шотландию.

Читайте также: "Манчестер Юнайтед" готов пойти на увеличение зарплаты Рэшфорду. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Гарет Бэйл: Вундеркинд, суперзвезда, изгой

Гарет Бэйл: Вундеркинд, суперзвезда, изгой

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
Полная таблица

топ-5 тегов