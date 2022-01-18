"Манчестер Юнайтед" нацелился на хавбека "Астон Виллы"
Полузащитник "Астон Виллы" Джон МакГинн привлёк внимание "Манчестер Юнайтед", сообщает The Telegraph.
По сведениям издания, "красные дьяволы" планируют купить шотландца ближайшим летом.
Рыночная стоимость 27-летнего футболиста оценивается в 30 миллионов евро.
В текущем сезоне МакГинн сыграл за "Астон Виллу" 18 матчей, забил 3 гола и сделал 2 ассиста.
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|27
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|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
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|Арсенал Лондон
|27
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|Бернли
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|11
|Эвертон
|27
|36
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|Саутгемптон
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|Кристал Пэлас
|27
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|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
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|Уотфорд
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|Норвич Сити
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