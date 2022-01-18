"Манчестер Юнайтед" нацелился на хавбека "Астон Виллы"

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"Манчестер Юнайтед" нацелился на хавбека "Астон Виллы"

Фото инстаграм Джона Макгинна

Полузащитник "Астон Виллы" Джон МакГинн привлёк внимание "Манчестер Юнайтед", сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, "красные дьяволы" планируют купить шотландца ближайшим летом.

Рыночная стоимость 27-летнего футболиста оценивается в 30 миллионов евро.

В текущем сезоне МакГинн сыграл за "Астон Виллу" 18 матчей, забил 3 гола и сделал 2 ассиста.

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