"Манчестер Юнайтед" нацелился на хавбека "Баварии"
Полузащитник "Баварии" Тьяго Алькантара стал трансферной целью "Манчестер Юнайтед", сообщает The Sun.
По сведениям издания, "красные дьяволы" хотят воспользоваться тем, что испанец не может договориться с "ротен" о продлении контракта, который истекает летом 2021 года.
Рыночная стоимость 28-летнего футболиста оценивается в 60 миллионов евро.
Тьяго Алькантара выступает за "Баварию" с 2013 года, сыграл 217 матчей, забил 28 голов и сделал 37 ассистов.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|21
|61
|2
|Манчестер Сити
|22
|47
|3
|Лестер Сити
|22
|45
|4
|Челси
|22
|39
|5
|Манчестер Юнайтед
|22
|34
|6
|Шеффилд Юнайтед
|22
|32
|7
|Вулверхэмптон
|22
|31
|8
|Тоттенхэм
|22
|30
|9
|Кристал Пэлас
|22
|29
|10
|Арсенал Лондон
|22
|28
|11
|Эвертон
|22
|28
|12
|Саутгемптон
|22
|28
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|22
|26
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|22
|24
|15
|Бернли
|22
|24
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|21
|22
|17
|Уотфорд
|22
|22
|18
|Астон Вилла
|22
|21
|19
|Борнмут
|22
|20
|20
|Норвич Сити
|22
|14