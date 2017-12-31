"Манчестер Юнайтед" нацелился на хавбека "Интера"

Английский "Манчестер Юнайтед" нацелился на полузащитника миланского "Интера" Жоау Мариу, информирует The Sun.

По сведениям издания, предпринять попытки подписать 24-летнего хавбека "нерадзурри" "красные дьяволы" планируют уже в зимнее трансферное окно. За португальца "Юнайтед" придется заплатить порядка 45-ти миллионов евро.

В нынешнем сезоне Мариу сделал 5 результативных передач в 14 матчах за "Интер".

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