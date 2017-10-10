"Манчестер Юнайтед" нацелился на хавбека "Ливерпуля"

Теги манчестер юнайтедливерпульэмре джанжозе моуринью

"Манчестер Юнайтед" нацелился на хавбека "Ливерпуля""Манчестер Юнайтед" нацелился на полузащитника "Ливерпуля" Эмре Джана, информирует le10sport.com.

По сведениям источника, видеть 23-летнего хавбека в своей команде желает лично главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуринью. Чтобы заполучить немца, у которого следующим летом истекает срок действия контракта с "красными", "Юнайтед" придется перебить предложения игроку туринского "Ювентуса" и мюнхенской "Баварии".

Напомним, "Реал" предложит "Манчестер Юнайтед" приобрести Бэйла за 90 миллионов евро. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Месси вывел сборную Аргентины на Чемпионат Мира

Месси вывел сборную Аргентины на Чемпионат Мира

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 7 19
2 Манчестер Юнайтед 7 19
3 Тоттенхэм 7 14
4 Челси 7 13
5 Арсенал Лондон 7 13
6 Бернли 7 12
7 Уотфорд 7 12
8 Ливерпуль 6 11
9 Ньюкасл Юнайтед 6 9
10 Вест Бромвич Альбион 7 9
11 Хаддерсфилд Таун 7 9
12 Саутгемптон 7 8
13 Сток Сити 7 8
14 Брайтон & Хоув Альбион 7 7
15 Вест Хэм Юнайтед 7 7
16 Эвертон 7 7
17 Лестер Сити 7 5
18 Суонси Сити 7 5
19 Борнмут 7 4
20 Кристал Пэлас 7 0
Полная таблица

топ-5 тегов