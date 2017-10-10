"Манчестер Юнайтед" нацелился на хавбека "Ливерпуля"

"Манчестер Юнайтед" нацелился на полузащитника "Ливерпуля" Эмре Джана, информирует le10sport.com.

По сведениям источника, видеть 23-летнего хавбека в своей команде желает лично главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуринью. Чтобы заполучить немца, у которого следующим летом истекает срок действия контракта с "красными", "Юнайтед" придется перебить предложения игроку туринского "Ювентуса" и мюнхенской "Баварии".

Напомним, "Реал" предложит "Манчестер Юнайтед" приобрести Бэйла за 90 миллионов евро. | soccernews.ru