"Манчестер Юнайтед" нацелился на хавбека ПСЖ

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"Манчестер Юнайтед" нацелился на хавбека ПСЖ

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к сенегальскому полузащитнику "Пари Сен-Жермен" Идрисса Гейе, сообщает Le10Sport.

По сведениям издания, английский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Также хавбек входит в сферу интересов "Вулверхэмптона".

Стоит отметить, что Гейе ранее уже играл в Премьер-лиге за "Астон Виллу" и "Эвертон".

В нынешнем сезоне 30-летний Гейе провел за ПСЖ 31 матч во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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