"Манчестер Юнайтед" нацелился на хавбека ПСЖ
"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к сенегальскому полузащитнику "Пари Сен-Жермен" Идрисса Гейе, сообщает Le10Sport.
По сведениям издания, английский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Также хавбек входит в сферу интересов "Вулверхэмптона".
Стоит отметить, что Гейе ранее уже играл в Премьер-лиге за "Астон Виллу" и "Эвертон".
В нынешнем сезоне 30-летний Гейе провел за ПСЖ 31 матч во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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|Команда
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|27
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|4
|Челси
|27
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|Манчестер Юнайтед
|27
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|6
|Тоттенхэм
|27
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|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
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|11
|Эвертон
|27
|36
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|Саутгемптон
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|13
|Кристал Пэлас
|27
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|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
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|16
|Борнмут
|27
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|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
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|20
|Норвич Сити
|27
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