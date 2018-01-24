"Манчестер Юнайтед" нацелился на хавбека "Реала"

Английский "Манчестер Юнайтед" нацелился на полузащитника мадридского "Реала" Матео Ковачича, информирует CalcioMercato.

По сведениям источника, "красные дьяволы" готовы будут побороться за 23-летнего хавбека "сливочных" с миланским "Интером", который также заинтересован в подписании хорвата, не получающего стабильной игровой практики в своем клубе.

В нынешнем сезоне Ковачич сделал 1 результативную передачу в 15 матчах за "Реал".

Напомним, Невилл советует "Манчестер Юнайтед" купить Ляпорта. | soccernews.ru