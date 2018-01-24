"Манчестер Юнайтед" нацелился на хавбека "Реала"

Теги манчестер юнайтединтер миланматео ковачичреал мадрид

"Манчестер Юнайтед" нацелился на хавбека "Реала"Английский "Манчестер Юнайтед" нацелился на полузащитника мадридского "Реала" Матео Ковачича, информирует CalcioMercato.

По сведениям источника, "красные дьяволы" готовы будут побороться за 23-летнего хавбека "сливочных" с миланским "Интером", который также заинтересован в подписании хорвата, не получающего стабильной игровой практики в своем клубе.

В нынешнем сезоне Ковачич сделал 1 результативную передачу в 15 матчах за "Реал".

Напомним, Невилл советует "Манчестер Юнайтед" купить Ляпорта. | soccernews.ru

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