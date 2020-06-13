"Манчестер Юнайтед" нацелился на хавбека "Ростова"
Хавбек "Ростова" Матиас Норманн входит в шорт-лист "Манчестер Юнайтед", утверждает Express.
По информации таблоида, "красные дьяволы" хотят усилить центр полузащиты, в связи с чем рассматривают четыре кандидатуры. Помимо норвежца из РПЛ это Донни ван де Бек ("Аякс"), Джек Грилиш ("Астон Вилла") и Сауль Ньигес ("Атлетико").
В текущем сезоне 24-летний Норманн сыграл за "Ростов" 19 матчей, забил 1 гол и сделал 3 ассиста. Контракт игрока с клубом рассчитан до 2024 года. Его рыночная стоимость - 4,8 миллиона евро.
Стоит отметить, что футболист "жёлто-синих" знаком с главным тренером "МЮ" Уле Гуннаром Сульшером по совместной работе в "Молде".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18