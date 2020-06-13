"Манчестер Юнайтед" нацелился на хавбека "Ростова"

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"Манчестер Юнайтед" нацелился на хавбека "Ростова"

Хавбек "Ростова" Матиас Норманн входит в шорт-лист "Манчестер Юнайтед", утверждает Express.

По информации таблоида, "красные дьяволы" хотят усилить центр полузащиты, в связи с чем рассматривают четыре кандидатуры. Помимо норвежца из РПЛ это Донни ван де Бек ("Аякс"), Джек Грилиш ("Астон Вилла") и Сауль Ньигес ("Атлетико").

В текущем сезоне 24-летний Норманн сыграл за "Ростов" 19 матчей, забил 1 гол и сделал 3 ассиста. Контракт игрока с клубом рассчитан до 2024 года. Его рыночная стоимость - 4,8 миллиона евро.

Стоит отметить, что футболист "жёлто-синих" знаком с главным тренером "МЮ" Уле Гуннаром Сульшером по совместной работе в "Молде".

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