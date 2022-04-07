"Манчестер Юнайтед" нацелился на хавбека сборной Англии

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"Манчестер Юнайтед" нацелился на хавбека сборной Англии

Фото: твиттер Кэлвина Филлипса/Автор неизвестен

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к полузащитнику "Лидса" и сборной Англии Кэлвину Филлипсу, сообщает Manchester Evening News.

По сведениям источника, руководство манкунианцев считает хавбека приоритетной целью в летнее трансферное окно. Альтернативными целями являются Джуд Беллингем ("Боруссия" Дортмунд) и Деклан Райс ("Вест Хэм").

В нныешнем сезоне 26-летний Филлипс провел за "Лидс" 16 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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