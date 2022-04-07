"Манчестер Юнайтед" нацелился на хавбека сборной Англии
Фото: твиттер Кэлвина Филлипса/Автор неизвестен
"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к полузащитнику "Лидса" и сборной Англии Кэлвину Филлипсу, сообщает Manchester Evening News.
По сведениям источника, руководство манкунианцев считает хавбека приоритетной целью в летнее трансферное окно. Альтернативными целями являются Джуд Беллингем ("Боруссия" Дортмунд) и Деклан Райс ("Вест Хэм").
В нныешнем сезоне 26-летний Филлипс провел за "Лидс" 16 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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|Челси
|27
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|Манчестер Юнайтед
|27
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|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18