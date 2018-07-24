"Манчестер Юнайтед" нацелился на хвабека "Реала"

Теги манчестер юнайтедреал мадридматео ковачич

"Манчестер Юнайтед" нацелился на хвабека "Реала"

Хавбек "Реала" Матео Ковачич может продолжить карьеру в АПЛ.

Как сообщает The Sport Review, игроком интересуется главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью.

Напомним, что ранее в ходе встречи с Лопетеги Ковачич попросил выставить себя на продажу.

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