"Манчестер Юнайтед" нацелился на игрока "Атлетико"

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"Манчестер Юнайтед" нацелился на игрока "Атлетико"

Хавбек мадридского "Атлетико" Томас Партей попал в сферу интересов "Манчестер Юнайтед", сообщает британская пресса.

"Красные дьяволы" видят в 25-летнем ганце замену для Андера Эрреры, с которым не удалось договориться о продлении контракта.

Английский клуб готов заплатить за игрока "матрасников" 50 миллионов евро. Именно такая сумма прописана в его договоре в качестве отступных.

В текущем сезоне Партей сыграл за "Атлетико" 36 матчей, забил 3 гола и сделал 5 ассистов.

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