"Манчестер Юнайтед" нацелился на игрока, которого зимой упустил ПСЖ

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к полузащитнику "Ди Си Юнайтед" Лусиано Акосте, сообщает американская пресса.

Скауты "красных дьяволов" уже посещали матчи вашингтонской команды, чтобы воочию понаблюдать за игрой 24-летнего аргентинца, и остались довольны увиденным.

В январе хавбек был близок к переходу в ПСЖ, но в итоге сделка сорвалась.

Контракт Акосты с "Ди Си Юнайтед" истекает в декабре текущего года. Его стоимость оценивается в 4,5 миллиона евро.

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