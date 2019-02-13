"Манчестер Юнайтед" нацелился на игрока ПСЖ

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"Манчестер Юнайтед" нацелился на игрока ПСЖ

"Манчестер Юнайтед" заинтересован в приобретении полузащитника ПСЖ Адриена Рабьо, передает Mirror.

По информации издания, английский клуб хочет купить Рабьо  в летнее трансферное окно. Полузащитник перейдет в клуб бесплатно, так как в июне истекает контракт с французским клубом. 

Напомним, Рабьо не согласился продлевать контракт с ПСЖ, и клуб отправил его в дубль. 

Ранее сообщалось, что игроком интересуется "Барселона", "Бавария", "Ливерпуль" и "Тоттенхэм".

В текущем сезоне 23-летний Рабьо участвовал в 14 матчах в чемпионате Франции, отметившись 2 голами и 1 ассистом. 

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