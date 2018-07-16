"Манчестер Юнайтед" нацелился на игрока сборной Хорватии

Форвард "Айнтрахта" Анте Ребич попал в сферу интересов "Манчестер Юнайтед", сообщает The Mirror.

По сведениям издания, "красные дьяволы" готовят предложение по нападающему сборной Хорватии в размере 50 миллионов евро.

Напомним, что Ребич вошёл в число самых грубых игроков Чемпионата Мира 2018 года. | http://soccernews.ru