"Манчестер Юнайтед" нацелился на игрока сборной Хорватии

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"Манчестер Юнайтед" нацелился на игрока сборной Хорватии

Форвард "Айнтрахта" Анте Ребич попал в сферу интересов "Манчестер Юнайтед", сообщает The Mirror.

По сведениям издания, "красные дьяволы" готовят предложение по нападающему сборной Хорватии в размере 50 миллионов евро.

Напомним, что Ребич вошёл в число самых грубых игроков Чемпионата Мира 2018 года. | http://soccernews.ru

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