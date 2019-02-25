"Манчестер Юнайтед" нацелился на игрока сборной Португалии

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"Манчестер Юнайтед" нацелился на игрока сборной Португалии

Хавбек лиссабонского "Спортинга" Бруну Фернандеш может продолжить карьеру в Англии.

Как сообщает A Bola, 24-летний игрок попал в сферу интересов "Манчестер Юнайтед", который собирается приобрести португальца в летнее трансферное окно.

Соглашение Фернандеша с клубом рассчитано до лета 2023 года. Ориентировочная стоимость футболиста оценивается в 30 миллионов евро.

В нынешнем сезоне на счету Фернандеша 21 забитый мяч и 9 результативных передач в 38 играх.  

Отметим, что Фернандеш был признан лучшим футболистом португальского чемпионата в прошлом сезоне.

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