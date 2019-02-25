"Манчестер Юнайтед" нацелился на игрока сборной Португалии
Хавбек лиссабонского "Спортинга" Бруну Фернандеш может продолжить карьеру в Англии.
Как сообщает A Bola, 24-летний игрок попал в сферу интересов "Манчестер Юнайтед", который собирается приобрести португальца в летнее трансферное окно.
Соглашение Фернандеша с клубом рассчитано до лета 2023 года. Ориентировочная стоимость футболиста оценивается в 30 миллионов евро.
В нынешнем сезоне на счету Фернандеша 21 забитый мяч и 9 результативных передач в 38 играх.
Отметим, что Фернандеш был признан лучшим футболистом португальского чемпионата в прошлом сезоне.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|66
|2
|Манчестер Сити
|27
|65
|3
|Тоттенхэм
|27
|60
|4
|Арсенал Лондон
|27
|53
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|52
|6
|Челси
|26
|50
|7
|Уотфорд
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|40
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|36
|10
|Борнмут
|27
|34
|11
|Эвертон
|27
|33
|12
|Лестер Сити
|27
|32
|13
|Кристал Пэлас
|27
|30
|14
|Бернли
|27
|30
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|28
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|26
|27
|17
|Кардифф Сити
|27
|25
|18
|Саутгемптон
|27
|24
|19
|Фулхэм
|27
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|27
|11