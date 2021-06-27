"Манчестер Юнайтед" нацелился на Камавинга

Фото: инстаграм Камавинга/Автор неизвестен

Как сообщает Daily Mail, "Манчестер Юнайтед" намерен осуществить трансфер молодого хавбека "Ренна" Эдуардо Камавинга.

По информации источника, манкунианцы думают о том, чтобы начать работу над этим трансфером после того, как будут решены все вопросы по трансферу Джейдона Санчо из дортмундской "Боруссии".

Текущий контракт француза действует до лета 2022 года.

В прошедшем сезоне футболист сыграл 35 матчей в Лиге 1 за "Ренн", в которых забил 1 гол и сделал 2 голевые передачи.

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