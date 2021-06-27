"Манчестер Юнайтед" нацелился на Камавинга

Теги манчестер юнайтедэдуардо камавинга

"Манчестер Юнайтед" нацелился на КамавингаФото: инстаграм Камавинга/Автор неизвестен

Как сообщает Daily Mail, "Манчестер Юнайтед" намерен осуществить трансфер молодого хавбека "Ренна" Эдуардо Камавинга.

По информации источника, манкунианцы думают о том, чтобы начать работу над этим трансфером после того, как будут решены все вопросы по трансферу Джейдона Санчо из дортмундской "Боруссии". 

Текущий контракт француза действует до лета 2022 года. 

В прошедшем сезоне футболист сыграл 35 матчей в Лиге 1 за "Ренн", в которых забил 1 гол и сделал 2 голевые передачи.

Также не пропустите: Депай поделился ожиданиями от матча с Чехией на Евро-2020. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Бэйл объявил о своем будущем в сборной Уэльса

Бэйл объявил о своем будущем в сборной Уэльса

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов