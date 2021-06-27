"Манчестер Юнайтед" нацелился на Камавинга
Фото: инстаграм Камавинга/Автор неизвестен
Как сообщает Daily Mail, "Манчестер Юнайтед" намерен осуществить трансфер молодого хавбека "Ренна" Эдуардо Камавинга.
По информации источника, манкунианцы думают о том, чтобы начать работу над этим трансфером после того, как будут решены все вопросы по трансферу Джейдона Санчо из дортмундской "Боруссии".
Текущий контракт француза действует до лета 2022 года.
В прошедшем сезоне футболист сыграл 35 матчей в Лиге 1 за "Ренн", в которых забил 1 гол и сделал 2 голевые передачи.
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|Челси
|27
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|Манчестер Юнайтед
|27
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|Тоттенхэм
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|Шеффилд Юнайтед
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|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
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|27
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|36
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|Саутгемптон
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|Ньюкасл Юнайтед
|27
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|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18