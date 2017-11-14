"Манчестер Юнайтед" нацелился на ключевого хавбека "Атлетико"

Английский "Манчестер Юнайтед" нацелился на ключевого полузащитника мадридского "Атлетико" Сауля Ньигеса.

Как информирует The Guardian, видеть 22-летнего хавбека "матрасников" игроком своей команды желает лично главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуринью. Предпринять попытки подписать испанца "Юнайтед" будет готов летом следующего года.

В нынешнем сезоне Сауль забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 16 матчах за "Атлетико".

Напомним, Эррера хочет остаться в "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru