"Манчестер Юнайтед" нацелился на ключевого хавбека "Атлетико"

Теги атлетико мадриджозе моуриньюманчестер юнайтедсауль ньигес

"Манчестер Юнайтед" нацелился на ключевого хавбека "Атлетико"Английский "Манчестер Юнайтед" нацелился на ключевого полузащитника мадридского "Атлетико" Сауля Ньигеса.

Как информирует The Guardian, видеть 22-летнего хавбека "матрасников" игроком своей команды желает лично главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуринью. Предпринять попытки подписать испанца "Юнайтед" будет готов летом следующего года.

В нынешнем сезоне Сауль забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 16 матчах за "Атлетико".

Напомним, Эррера хочет остаться в "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru

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