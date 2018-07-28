"Манчестер Юнайтед" нацелился на ключевого хавбека "Баварии"

Теги манчестер юнайтедбавария мюнхенжозе моуриньюартуро видаль

"Манчестер Юнайтед" нацелился на ключевого хавбека "Баварии""Манчестер Юнайтед" нацелился на ключевого полузащитника мюнхенской "Баварии" Артуро Видаля, информирует Premium Sport.

Так, по сведениям источника, идею с приобретением 31-летнего хавбека немецкого гранда на "Олд Траффорд" продвигает лично главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуринью. Португалец рассчитывает, что его клуб будет готов выложить за чилийца требуемые чемпионом Германии 30 миллионов евро.

Напомним, сегодня "Манчестер Юнайтед" сыграет против "Ливерпуля". | soccernews.ru

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