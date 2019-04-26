"Манчестер Юнайтед" нацелился на лидера "Эвертона"
Нападающий "Эвертона" Ришарлисон привлёк внимание "Манчестер Юнайтед", сообщает The Telegraph.
По сведениям издания, "красные дьяволы" хотят купить перспективного бразильца во время летнего трансферного окна.
Сумма возможной сделки неизвестна. На 21-летнего футболиста также претендуют "Милан" и "Барселона".
В текущем сезоне Ришарлисон сыграл за "Эвертон" 36 матчей, забил 14 голов и сделал 2 ассиста.
Контракт форварда с "ирисками" рассчитан до 2023 года. Его стоимость оценивается в 45 миллионов евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|35
|88
|2
|Манчестер Сити
|34
|86
|3
|Тоттенхэм
|35
|70
|4
|Челси
|35
|67
|5
|Арсенал Лондон
|35
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|34
|64
|7
|Вулверхэмптон
|35
|51
|8
|Уотфорд
|35
|50
|9
|Эвертон
|35
|49
|10
|Лестер Сити
|35
|48
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|35
|43
|12
|Кристал Пэлас
|35
|42
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|35
|41
|14
|Борнмут
|35
|41
|15
|Бернли
|35
|40
|16
|Саутгемптон
|35
|37
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|35
|34
|18
|Кардифф Сити
|35
|31
|19
|Фулхэм
|35
|23
|20
|Хаддерсфилд Таун
|35
|14